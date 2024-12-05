AFAD duyurdu: Diyarbakır'da deprem

AFAD, Diyarbakır Hani'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD duyurdu: Diyarbakır'da deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 23:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır Hani'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, saat 23.17'de, 10.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Etiketler: #deprem #diyarbakır #afad

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