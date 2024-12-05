AFAD duyurdu: Diyarbakır'da deprem
AFAD, Diyarbakır Hani'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır Hani'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, saat 23.17'de, 10.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 5, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2024-12-05
Saat:23:17:54 TSİ
Enlem:38.54278 N
Boylam:40.39861 E
Derinlik:10.61 km
Detay:https://t.co/YdcgiGBkFB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #deprem #diyarbakır #afad
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