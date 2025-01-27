Bursa’da deprem paniği... O anlar kameralara yansıdı!

Bursa’da öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Nilüfer ilçesindeki deprem özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hasta yakınları arasında paniğe yol açtı. Deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bursa’da deprem paniği... O anlar kameralara yansıdı!
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:15

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43’te yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı.

Deprem anında binalarda bulunanlar kendilerini dışarıya attılar. Sarsıntı en çok Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hasta yakınlarını etkiledi. Yurttaşlar acil önünde kısa süreli toplandılar.

Merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde eğitim kurumlarının bulunduğu binadakiler de kendilerini dışarı attılar. Bir eğitimci kedilerini de alıp dışarıya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yurttaşlar hemen kendisini dışarıya attılar.

Paniğin geçmesiyle yurttaşlar yeniden evlerine ve işyerlerine girdiler


Etiketler: #Bursa #deprem

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