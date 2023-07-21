AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 02.49'da merkez üssü Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 20, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.31 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-07-21
Saat:02:49:14 TSİ
Enlem:37.726 N
Boylam:27.108 E
Derinlik:13.11 km
Detay:https://t.co/fCXG68PWKF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin 13.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi.
İlk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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