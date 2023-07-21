AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:07

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:48

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 02.49'da merkez üssü Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 13.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi.

İlk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.