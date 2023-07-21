AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:07
AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 02.49'da merkez üssü Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 13.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi.

İlk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 


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