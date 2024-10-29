Naci Görür'den Antalya depremi değerlendirmesi
Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremine ilişkin değerlendirmede bulundu.
AFAD, merkez üssü Antalya Demre’ye 267.88 kilometre açıklarında Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19:43’te meydana gelen depremin derinliği 7.6 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin ardından, yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Görür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Arkadaşlar muhtemelen Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda, Demre açıklarında 4,5 deprem oldu. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem üstteki Anadolu Levhası üzerinde olmalı. Sevgiler”
Arkadaşlar muhtemelen Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda, Demre açıklarında 4,5 deprem oldu. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem üstteki Anadolu Levhası üzerinde olmalı. Sevgiler pic.twitter.com/pxxRdmNpRN— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 29, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- 8 aydır kabız olan kadın tuvalette felaketi yaşadı!
- İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
- Atatürk yerine Erdoğan'ı taşıttılar!
- Anıtkabir'de 'Erdoğan' ve 'Reis' sloganları
- Dubai çikolatası yaratıcısından 'Türkiye' itirafı
- 29 Ekim'i Mısıroğlu'yla kutladılar!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yorum!
- Sessizliğini Bahçeli'ye bozmuş!
- Volkan Demirel'in imzası an meselesi...
- 'Ahmak davası' için HSK'ye yeni başvuru