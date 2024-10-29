Naci Görür'den Antalya depremi değerlendirmesi

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Naci Görür'den Antalya depremi değerlendirmesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 21:13

AFAD, merkez üssü Antalya Demre’ye 267.88 kilometre açıklarında Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19:43’te meydana gelen depremin derinliği 7.6 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından, yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Arkadaşlar muhtemelen Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda, Demre açıklarında 4,5 deprem oldu. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem üstteki Anadolu Levhası üzerinde olmalı. Sevgiler”


Etiketler: #Naci Görür #Antalya #deprem

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