Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Mart 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 19 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 09:18

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Mart'ta meydana gelen depremler...

19 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.19 08:12:18  38.1433   38.5422        5.0      -.-  2.8  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

2025.03.19 08:08:17  38.1823   37.3255        5.4      -.-  1.7  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2025.03.19 07:35:26  39.9432   28.8112       13.9      -.-  3.7  3.6   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                           

2025.03.19 07:16:59  38.1425   37.1533        5.8      -.-  2.2  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2025.03.19 04:04:17  37.6718   35.5980        9.5      -.-  1.8  -.-   MARANKECILI-KOZAN (ADANA)                         

2025.03.19 04:01:50  39.0237   37.4518        5.0      -.-  2.1  -.-   YENIKOY-KANGAL (SIVAS)                            

2025.03.19 03:23:13  36.1270   35.8457        4.5      -.-  1.6  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

2025.03.19 03:13:54  38.1265   38.4170        5.0      -.-  1.9  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2025.03.19 03:00:46  37.5398   37.2265        3.5      -.-  2.3  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

2025.03.19 02:03:46  36.2262   36.1685        5.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKDALYAN-(HATAY)                               

2025.03.19 00:11:24  40.4535   28.9307       15.1      -.-  1.7  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                          

2025.03.19 00:01:18  37.8115   36.2487        5.8      -.-  1.6  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 


Etiketler: #Son depremler #deprem #deprem mi oldu

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