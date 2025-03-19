Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Mart 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 19 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Mart'ta meydana gelen depremler...
19 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.03.19 08:12:18 38.1433 38.5422 5.0 -.- 2.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2025.03.19 08:08:17 38.1823 37.3255 5.4 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.03.19 07:35:26 39.9432 28.8112 13.9 -.- 3.7 3.6 DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
2025.03.19 07:16:59 38.1425 37.1533 5.8 -.- 2.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.03.19 04:04:17 37.6718 35.5980 9.5 -.- 1.8 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA)
2025.03.19 04:01:50 39.0237 37.4518 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS)
2025.03.19 03:23:13 36.1270 35.8457 4.5 -.- 1.6 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
2025.03.19 03:13:54 38.1265 38.4170 5.0 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2025.03.19 03:00:46 37.5398 37.2265 3.5 -.- 2.3 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.03.19 02:03:46 36.2262 36.1685 5.0 -.- 1.5 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY)
2025.03.19 00:11:24 40.4535 28.9307 15.1 -.- 1.7 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)
2025.03.19 00:01:18 37.8115 36.2487 5.8 -.- 1.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
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