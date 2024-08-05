AFAD duyurdu: Gümüşhane'de deprem!
Kandilli Rasathanesi, Gümüşhane Kelkit'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak bildirdi.
Kandilli Rasathanesi, Gümüşhane Kelkit'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda depremin derinliği 5.3 kilometre olarak bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 5, 2024
CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE) https://t.co/iBWNrsUqU5
05.08.2024, 23:05:12 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2024-08-05
Saat:23:05:11 TSİ
Enlem:39.94444 N
Boylam:39.23917 E
Derinlik:7.61 km
Detay:https://t.co/g0P1JyBeEv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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