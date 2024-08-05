AFAD duyurdu: Gümüşhane'de deprem!

Kandilli Rasathanesi, Gümüşhane Kelkit'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 23:26
AFAD duyurdu: Gümüşhane'de deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Gümüşhane Kelkit'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda depremin derinliği 5.3 kilometre olarak bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak bildirdi.


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