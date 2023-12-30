AFAD duyurdu: Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 8.94 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 07:06
AFAD duyurdu: Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandı.


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