AFAD duyurdu: Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 8.94 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2023-12-30
Saat:05:05:13 TSİ
Enlem:36.42583 N
Boylam:36.30528 E
Derinlik:8.94 km
Detay:https://t.co/nk2alDlimy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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