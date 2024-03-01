Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-01
Saat:17:09:54 TSİ
Enlem:37.29083 N
Boylam:37.13889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/vIghrRV1VT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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