AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19:43'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 10.03 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 3, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-07-03
Saat:19:43:08 TSİ
Enlem:37.98361 N
Boylam:36.40917 E
Derinlik:10.03 km
Detay:https://t.co/zvCT2T7gfX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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