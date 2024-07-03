AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 19:53
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19:43'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 10.03 km olarak kaydedildi.


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