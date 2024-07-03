AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

Yayınlanma: 03.07.2024 - 19:53

Güncelleme: 03.07.2024 - 19:56

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19:43'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 10.03 km olarak kaydedildi.