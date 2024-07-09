AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 20:55
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 20:47'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.65 km olarak açıklandı.

 


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