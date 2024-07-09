AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 20:47'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.65 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 9, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-07-09
Saat:20:47:30 TSİ
Enlem:38.10667 N
Boylam:37.63444 E
Derinlik:7.65 km
Detay:https://t.co/LcaCuBYMeE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- Plajları parsel parsel satan hangi iktidar?
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Ersan Şen: Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım
- Emekli için masada 3 formül var!
- Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan gözaltına alındı