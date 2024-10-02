AFAD duyurdu: Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Konya'nın Selçuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD duyurdu: Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 01:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Selçuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Etiketler: #afad #konya #deprem

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