AFAD duyurdu: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 25.11.2024 - 20:26

Güncelleme: 25.11.2024 - 20:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 20:20'de meydana gelen depremin derinliği 9.75 km olarak kaydedildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Doğanşehir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Saha taramalarının başladığını belirten Yerlikaya, ilk belirlemelere göre olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.

Yerlikaya'nın ifadeleri şu şekilde:

"Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."