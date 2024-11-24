Kars'taki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Çok daha büyük deprem üretebilecek potansiyelde'

Kars'ta meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Kağızman Fay Zonu üzerinde. Zon uzunluğu itibariyle çok daha büyük deprem üretebilecek potansiyelde" dedi.

Kars'taki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Çok daha büyük deprem üretebilecek potansiyelde'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 16:33

Kars'ın Kağızman ilçesinde sabah saat  04.47'de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Depremin yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

"DEPREM ÜRETEBİLECEK POTANSİYELDE"

Prof. Dr. Naci Görür, Kars depremiyle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Prof. Dr. Görür, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak verdi ve şunları yazdı:

"Kuloğlu-Kağızman/Kars’ta 4,1 deprem oldu. Bu deprem sol yönlü doğrultu atımlı Kağızman Fay Zonu üzerinde. KD-GB uzanımlı zon uzunluğu itibariyle çok daha büyük deprem üretebilecek potansiyelde."


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