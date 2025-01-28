Bursa’da 4 büyüklüğündeki sarsıntı bölgedeki riski bir kez daha anımsattı: ‘Deprem periyotları belirlenmeli’

Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.01.2025 - 04:00

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde dün 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhuriyet’e konuşan yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının yaşandığı Kuzey Anadolu Fay(KAF) hattının güney koluna dikkat çekti.

Gevye, Gemlik, Balıkesir tarafında kalan yaklaşık 10 tane faydan oluşan kısım güney kolu olarak kabul edildiğini belirten Görür, “Bu tarz 4-5 büyüklüğündeki depremlerin bir anlamı vardır. Kuzeye göre daha yavaş hareket etse de güney kolunun da canlı olduğu gözden kaçırılmamalı. Bursa Büyükşehir Belediyesi kent bileşenlerini depreme hazırlamalı. Başta Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri olmak üzere geçmişte bu bölgede yaşanan depremleri inceleyip tekrar periyotları çıkarılmalı, buna göre de önlem alınmalı. Maden Tetkik Arama ve Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla işbirliği yapılmalı, Bursa depreme dirençli bir kent haline getirilmeli” ifadelerini kullandı.

“Bursa olarak ciddi bir deprem kuşağında yer aldığımızın bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise “Göreve geldiğimiz günden bu yana afet öncesi hazırlıklar ve afet yönetimi konusunda kararlı adımlar atıyoruz. İlk iş olarak Afet İşleri Dairesi’ni kurduk. Dirençli bir kent oluşturma adına bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürürken öncelikli olarak da zeminde sıvılaşma olan bölgelere yoğunlaşıyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Afet Risk Azaltma Ofisi tarafından kentleri afetlere karşı dirençli hale getirmek ve iş birliklerini artırmak amacıyla başlatılan “Making Cities Resilience 2030” (Şehirleri Dirençli Hale Getirmek) programına dahil olduklarını belirten Bozbey, aynı zamanda Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte “Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi”ni yürüttüklerini söyledi.