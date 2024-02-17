AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem!

AFAD, Marmara Denizi'nde büyüklüğü 3.6 ve derinliği ise 6.98 kilometre olan bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 07:09
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 05.42 sıralarında Marmara Denizi Erdek Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Balıkesir'in Gönen ilçesine 3.96 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliğinin ise 6.98 kilometre olduğu aktarıldı.


afad haberleri deprem haberleri Erdek haberleri marmara denizi haberleri Balıkesir haberleri

İlgili Haberler

Son depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 16 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 16 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!
Şanlıurfa yakınlarında korkutan deprem!

Şanlıurfa yakınlarında korkutan deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li rektör Nükhet Hotar büyükelçi oldu!
Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!

Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!
Fatih Altaylı'dan 'banknot' iddiası! Neden basılmıyor?

Fatih Altaylı'dan 'banknot' iddiası! Neden basılmıyor?
Kim Kardashian’dan eski kocası Kanye West’in karısına uyarı!

Kim Kardashian’dan eski kocası Kanye West’in karısına uyarı!
CHP’de flaş karar... Karaburun Belediye başkan adayı değişti!

CHP’de flaş karar... Karaburun Belediye başkan adayı değişti!
Rus siyasetçi Aleksey Navalnıy kimdir?

Rus siyasetçi Aleksey Navalnıy kimdir?
Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi