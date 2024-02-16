Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!
AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 8.09 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 8.09 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-02-16
Saat:06:54:07 TSİ
Enlem:38.27278 N
Boylam:37.80028 E
Derinlik:8.09 km
Detay:https://t.co/vhzDiyd30H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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