Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!

AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 8.09 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 07:05
Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.09 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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