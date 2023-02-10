AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: '1600'ün üzerinde artçı sarsıntı var”
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçı şu ana kadar bin 600’ün üzerinde artçı sarsıntı olduğunu, sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini açıkladı.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bin 600’den fazla artçı sarsıntı olduğunu ve bir süre daha sarsıntılar yaşanacağını belirten Tatar, “Uzman arkadaşlarımız bölgede yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Deprem sonucunda Doğu Anadolu Fay Hattının iki ayrı kolu üzerinde yaklaşık 400 kilometrelik yüzey kırığının oluştuğunu tahmin ediyoruz. Bu depremler sonrasında yıkıcı artı depremler meydana gelmiş olabiliyor.
Şu ana kadar bin 600’ün üzerinde artçı sarsıntı var. 37 tanesi 5 ila 6 arasındaki büyüklükte. 4 günde yaşanan 5 ila 6 arasındaki depremler, bir yılda ölçtüğümüz bir yıldaki benzer büyüklükte deprem sayısının 3 katını aşmış durumda. Bu büyüklükteki depremlerden sonra 6’nın üzerinde artçılar görmemiz normal” ifadelerini kullandı.
'HAFİF HASARLI DA OLSA BİNALARA GİRMEYİN!'
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise yetkililere uyulmasına dikkat çekerek, “Bu büyüklükteki depremlerden sonra uzun süre artçı sarsıntı beklenir. Büyüklükleri 6’nın üzerinde olanlarda olacaktır. Vatandaşlarımıza şunları demek istiyorum; hafif hasarlı da olsa binalara girmeyin. Sakin kalıp, yetkililere uyarak bu süreci yaşamaları gerekmektedir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Sahibi kaçarken yakalandı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Bu hale nasıl geldi?
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması