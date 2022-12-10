AFAD SMS ile fırtına uyarısı: İstanbul'da yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji’nin İstanbul’da beklediği sağanak yağış ve fırtınaya karşı AFAD’dan uyarı geldi. AFAD, vatandaşlara attığı mesajda İstanbul’da yaşayanlara uyarılarda bulundu.
Meteorolji Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarından itibaren Marmara Bölgesi’nin; batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Yağışların; pazar günü Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın Hayrabolu ve Malkara) yerel kuvvetli sağanak olarak etkili olmasının beklendiği belirtildi. Rüzgarın, yarın gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Yetkililer, olası sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve duyarlı olunması konusunda uyardı.
AFAD SMS İLE UYARDI
AFAD, İstanbul’da beklenen sağanak yağış ve fırtınayla ilgili uyarı yaptı. AFAD, İstanbulluların cep telefonlarına attığı mesajda, “Meteoroloji’ye göre, İstanbul’da bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olun.” dedi.
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