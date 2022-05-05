Afganistan’da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yetkililerin yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.
Afganistan’da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Ülkenin 12 vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu, 500 evin yıkıldığı, 2 bin evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Selde ayrıca en az 300 hayvanın telef olduğu ve yaklaşık bin 214 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
Ghor, Badgis, Parvan, Samangan, Faryab ve Bağlan vilayetlerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü sel bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, yetkililer yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.
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