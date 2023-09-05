AFAD’dan 4 ile kritik yağış uyarısı!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:57

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:11

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün Kırklareli, Muğla, Edirne ve Tekirdağ'da yağış bekleniyor.

AFAD tarafından "turuncu" kodlu yağış uyarısı verilen Kırklareli ve Muğla'daki yurttaşların cep telefonlarına kısa mesajla bilgilendirme yapıldı.

AFAD Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli'ne intikal etti.

Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ'daki AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvelik Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 112 Acil ve özel idareden 152 personel çalışmalara katıldı.

Ekipler, 1 uçak, 2 helikopter ve 43 araçla görev yapacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.