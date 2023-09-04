Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yurttaşların sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:31
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Kırklareli'nin doğusunda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, zamanla bölge genelinde yarın, akşam saatlerine kadar kuzeydoğu yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yağışın, Kırklareli genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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