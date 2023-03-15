AFAD'dan 5 il için 'turuncu' uyarı: Sel felaketinden etkilenen iller de var!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:25

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 13:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların 16 Mart Perşembe gününe (yarın) kadar etkili olacağını duyurdu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği kaydedildi.

YARINA KADAR DEVAM EDECEK

Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği bildirildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.