AFAD'dan 5 il için 'turuncu' uyarı: Sel felaketinden etkilenen iller de var!

AFAD, depremin ardından selin vurduğu afet bölgesi için 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:25
AFAD'dan 5 il için 'turuncu' uyarı: Sel felaketinden etkilenen iller de var!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların 16 Mart Perşembe gününe (yarın) kadar etkili olacağını duyurdu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği kaydedildi.

YARINA KADAR DEVAM EDECEK

Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği bildirildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.


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