Süper Lig ekipleri Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı
Deprem bölgesinde bulunan Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşayan yurttaşlar, sel felaketi nedeniyle zor durumda kaldı. Süper Lig kulüpleri, sel felaketinde yakınlarını kaybeden yurttaşların acısını paylaşarak başsağlığı mesajları paylaştı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen iki il Adıyaman ve Şanlıurfa, yaşanan sel felaketi sebebiyle bir kez daha acı yaşadı.
Süper Lig kulüpleri, iki ilde meydana gelen afete kayıtsız kalmadı ve hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.
Kulüplerin mesajları şu şekilde:
Beşiktaş: "Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Fenerbahçe: "Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."
Galatasaray: "Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kayıp yurttaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz."
Trabzonspor: "Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."
Konyaspor: "Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
Sivasspor: "Ülkemizin doğusunda sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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