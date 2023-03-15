Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle Balıklıgöl taştı

Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sağanak nedeniyle kentin en önemli simgelerinden biri olan Balıklıgöl taştı.

AA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:34
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu kez de deprem bölgesinde sel felaketi yaşanıyor.

Şanlıurfa'da sağanak sonucu tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde de su taşkınları yaşandı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu.

Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.

Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi.

 


Şanlıurfa sel Balıklıgöl

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