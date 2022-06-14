AFAD’dan 5 ile sel, su baskını ve yıldırım uyarısı
AFAD yaptığı açıklamada 5 il için kuvvetli yağışlara bağlı sel, su baskını ve yıldırımlara karşı uyarıda bulundu.
Türkiye’nin birçok kentinde devam eden yağışlar, olumsuz koşulları da beraberinde getirdi. Dün Ankara’daki felakette 4 yurttaş yaşamını yitirdi. Ankara Valiliği’nden de etkili olması beklenen yağışlar için kent sakinlerine uyarılar yapıldı.
Son uyarı ise AFAD’dan geldi. AFAD’ca yapılan açıklamada, Ankara, Eskişehir, Bolu, Bilecek ve Bursa için uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.
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