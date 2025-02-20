AFAD'dan 5 ile turuncu kodlu kar uyarısı
AFAD, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için "turuncu", Samsun için ise "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı. Yetkililer, yurttaşları ulaşımda aksamalara ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olmaya çağırdı.
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayanarak Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu iller için "turuncu" kodlu uyarı verilirken, Samsun için ise "sarı" kodlu uyarı yapıldı.
Yetkililer, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ve Samsun'da bugün yerel kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağını, yarın ise kar yağışlarının şiddetini artıracağını belirtti. Samsun'da kar yağışının cumartesi sabahına kadar devam etmesi beklenirken, diğer illerde pazar günü öğle saatlerine kadar sürebileceği ifade edildi.
Açıklamada, yurttaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kar örtüsü olan eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer, özellikle sürücülere zincir ve kış lastiği kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- İfade işlemleri devam ediyor
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
- Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' çıkışı!
- 'Veri silme eylemi tespit edildi' açıklaması