AFAD'dan 5 ile turuncu kodlu kar uyarısı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:40

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:40

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayanarak Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu iller için "turuncu" kodlu uyarı verilirken, Samsun için ise "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Yetkililer, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ve Samsun'da bugün yerel kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağını, yarın ise kar yağışlarının şiddetini artıracağını belirtti. Samsun'da kar yağışının cumartesi sabahına kadar devam etmesi beklenirken, diğer illerde pazar günü öğle saatlerine kadar sürebileceği ifade edildi.

Açıklamada, yurttaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kar örtüsü olan eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer, özellikle sürücülere zincir ve kış lastiği kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.