İstanbul'da yoğun kar yağışı uyarılarının ardından yollar boş kaldı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:18

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:04

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı ve yapılan uyarılar nedeniyle birçok sürücü araçlarıyla trafiğe çıkmadı.

D-100 kara yolu ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 29 ölçüldü.

40 CM KAR KALINLIĞI BEKLENİYOR

Kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Cuma ve Cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.