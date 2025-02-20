İstanbul'da yoğun kar yağışı uyarılarının ardından yollar boş kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yoğun kar yağışı uyarılarının ardından yollar boş kaldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:18

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı ve yapılan uyarılar nedeniyle birçok sürücü araçlarıyla trafiğe çıkmadı. 

D-100 kara yolu ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 29 ölçüldü.

40 CM KAR KALINLIĞI BEKLENİYOR

Kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Cuma ve Cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.


Etiketler: #Trafik #İstanbul trafiği #yol durumu #istanbul kar yağışı

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