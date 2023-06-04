AFAD'dan Ankara için son dakika uyarısı!

Yayınlanma: 04.06.2023 - 15:47

Güncelleme: 04.06.2023 - 15:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara için son dakika uyarısı geçti.

Yapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir" denildi.

TEDBİR ÇAĞRISI

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."