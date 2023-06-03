Ankara'yı sağanak vurdu: Tüm izinler iptal edildi

Yayınlanma: 03.06.2023 - 14:42

Güncelleme: 03.06.2023 - 16:15

Ankara'da bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Ayrıca Ankara-Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yurttaşları uyardı.

TÜM İZİNLER İPTAL

Yavaş, "Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" ifadelerini kullandı