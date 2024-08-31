AFAD'dan dikkat çeken açıklama: İstanbul dahil birçok kent için yağış uyarısı!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 22:57

Güncelleme: 31.08.2024 - 22:57

AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

Buna Göre Turuncu kod ile uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ.

Sarı kod ile uyarı verilen iller; Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa olarak açıklandı.

AFAD paylaşımında, Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük ilinde 5 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

??????@meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır.



?? Kırklareli, Tekirdağ.



?? Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay,… — AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2024

'SARI KOD' NE ANLAMA GELİR?

AFAD'ın 'sarı kodu', hava durumu yönündeki 'potansiyel tehlike' anlamına geliyor. 'Sarı kod' uyarısıyla 'meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması' isteniyor.

'TURUNCU KOD' NE ANLAMA GELİR?

AFAD'ın 'turuncu kodu', sarı koddan daha üst bir seviyeyi ifade ediyor. 'Turuncu kod', hava durumunun tehlikeli olduğunu belirtiyor.

'Turuncu kod', "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.