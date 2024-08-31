AFAD'dan dikkat çeken açıklama: İstanbul dahil birçok kent için yağış uyarısı!
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" açıklamasında bulundu.
AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.
Buna Göre Turuncu kod ile uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ.
Sarı kod ile uyarı verilen iller; Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa olarak açıklandı.
AFAD paylaşımında, Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük ilinde 5 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
??????@meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2024
?? Kırklareli, Tekirdağ.
?? Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay,…
'SARI KOD' NE ANLAMA GELİR?
AFAD'ın 'sarı kodu', hava durumu yönündeki 'potansiyel tehlike' anlamına geliyor. 'Sarı kod' uyarısıyla 'meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması' isteniyor.
'TURUNCU KOD' NE ANLAMA GELİR?
AFAD'ın 'turuncu kodu', sarı koddan daha üst bir seviyeyi ifade ediyor. 'Turuncu kod', hava durumunun tehlikeli olduğunu belirtiyor.
'Turuncu kod', "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Amcanın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla uyuştu
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Erdoğan'ın danışmanından muhalif kesimlere tehdit
- Gelecek Partili isimden 'Atatürk' rahatsızlığı
- Savcılık tüm aile fertleri için talimat verdi
- Devlet hastanesine silahlı saldırı: Yaralılar var!
- 'Protokolde ağırlanması kabul edilemez'
- Emekli maaş sistemi sil baştan değişiyor...
- 'İki ülkeyle iyi geçinmeliyiz'