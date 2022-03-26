AFAD’dan Kayseri açıklaması: "Bir vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır"

26 Mart 2022 Cumartesi, 18:48

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bugün çinko maden ocağında iki işçi göçük altında kaldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son durum hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: