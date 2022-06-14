AFAD'dan kritik 'sel' uyarısı!
AFAD, 4 il için kritik uyarıda bulundu. AFAD, yaptığı uyarıda, vatandaşların sele karşı dikkatli olması gerektiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan paylaşımda 4 il için sağanak yağışa karşı uyarılarda bulunuldu.
AFAD tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
??????@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) June 14, 2022
? Bugün öğle saatlerinden sonra,
?? Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
?? Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/Jl5JvJ3sfe
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