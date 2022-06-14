AFAD'dan kritik 'sel' uyarısı!

AFAD, 4 il için kritik uyarıda bulundu. AFAD, yaptığı uyarıda, vatandaşların sele karşı dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 12:33
AFAD'dan kritik 'sel' uyarısı!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan paylaşımda 4 il için sağanak yağışa karşı uyarılarda bulunuldu.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.


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