AFAD'dan kritik 'sel' uyarısı!

14 Haziran 2022 Salı, 12:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan paylaşımda 4 il için sağanak yağışa karşı uyarılarda bulunuldu.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.