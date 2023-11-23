AFAD'dan Malatya depremlerinin ardından uyarı: Ağır hasarlı binalara kesinlikle girmeyin

Yayınlanma: 23.11.2023 - 19:09

Güncelleme: 23.11.2023 - 19:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde üç dakika arayla 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki iki deprem sonrası bölgedeki yurttaşlara uyarıda bulundu.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede 4,5 ve üzeri artçıların devam ettiği kaydedilen açıklamada yurttaşların bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almaları hatırlatıldı.

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir.



Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde… — AFAD (@AFADBaskanlik) November 23, 2023

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir.

Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."