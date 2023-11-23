AFAD'dan Malatya depremlerinin ardından uyarı: Ağır hasarlı binalara kesinlikle girmeyin
AFAD, Malatya'da meydana gelen 5,2 ve 4,7'lik depremlerin ardından bölgedeki ağır hasarlı binalara girilmemesi ve riskli binaların çevresinde bulunulmaması gerektiği konusunda uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde üç dakika arayla 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki iki deprem sonrası bölgedeki yurttaşlara uyarıda bulundu.
6 Şubat depremlerinin ardından bölgede 4,5 ve üzeri artçıların devam ettiği kaydedilen açıklamada yurttaşların bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almaları hatırlatıldı.
?? DİKKAT— AFAD (@AFADBaskanlik) November 23, 2023
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir.
Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde…
AFAD'ın açıklaması şu şekilde:
"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir.
Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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