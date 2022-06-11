AFAD’dan sağanak uyarısı
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) sağanak yağış uyarısı yapılarak, sel baskınlarına karşı yurttaşların dikkatli olmaları istendi.
AFAD, Afyonkarahisar'da etkili olması beklenen sağanak yağışla ilgili yurttaşlara dikkatli olmalarını içeren bir açıklama paylaştı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yağışların bugün gün içerisinde başlamasının beklendiğini kaydedildi.
‘Meteorolojik Uyarı’ başlığıyla yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Afyonkarahisar'da görülecek olan yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara yani ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir'' ifadelerine yer verildi.
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