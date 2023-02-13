Afet çadırlarında hangi önlemler alınmalı? Afet çadırlarında yangın riski nasıl önlenir?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için en önemli ihtiyaçlardan biri de afet çadırları oldu. Çadır kentler kurulurken, afet çadırlarında alınması gereken önlemler ise merak konusu. Peki, Afet çadırlarında hangi önlemler alınmalı?
Kahramanmaraş’ta üst üste meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları 8’inci günde de devam ediyor. 30 bini aşkın vatandaşın yaşamını yitirdiği deprem bölgesinde depremzedeler için çadır kentler kurulmaya başlandı. Çadırlarda yangın riskine karşı uyarıda bulunan uzmanlar, olası bir yangını söndürmek için çadır dışında mutlaka bir kova su bulundurulması gerektiğini söyledi. İşte ayrıntılar...
AFET ÇADIRLARINDA HANGI ÖNLEMLER ALINMALI?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler kış mevsiminde gerçekleştiğinden afet çadırlarında oluşabilecek yangın riskine dikkat çekiliyor. Buna göre afet çadırları yangına dayanıklı malzemelerden üretilmeli. Afet çadırlarında dikkat edilmesi gereken diğer konular ise şunlar:
- Her deprem çadırı dışına olası bir yangın başlangıcını söndürmek için mutlaka bir kova su bulundurulmalı.
- Çadırın içinde ve dibinde sigara içilmemeli.
- Çadırlarda yaşayan çocuklar başıboş bırakılmamalı.
- Çadır dışına kaçış yolu her zaman açık tutulmalı ve engel bulunmamalı.
- Çadır içlerinde mümkün mertebe kolay yanıcı, alevlenici malzeme bulundurulmamalı.
- Soba ve benzeri ateşli aletler daha nitelikli sabitlenmeli.
- Sanayi tesislerinde kullanılan yanma prosesleri deprem sarsıntısı ile otomatik durdurulacak şekilde sistem geliştirilmeli
- Deprem bölgesinde olası başlayabilecek çok sayıda yangın için itfaiyenin yetersiz kalacağı dikkate alınarak halkın kendisinin söndürebileceği imkânlar oluşturulmalı.
- Şebeke elektriği, yangınlara sebep olmaması için deprem sarsıntısı sensörü ile otomatik olarak kesilmeli.
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