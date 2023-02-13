Afet çadırlarında hangi önlemler alınmalı? Afet çadırlarında yangın riski nasıl önlenir?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 13:48

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 13:58

Kahramanmaraş’ta üst üste meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları 8’inci günde de devam ediyor. 30 bini aşkın vatandaşın yaşamını yitirdiği deprem bölgesinde depremzedeler için çadır kentler kurulmaya başlandı. Çadırlarda yangın riskine karşı uyarıda bulunan uzmanlar, olası bir yangını söndürmek için çadır dışında mutlaka bir kova su bulundurulması gerektiğini söyledi. İşte ayrıntılar...

AFET ÇADIRLARINDA HANGI ÖNLEMLER ALINMALI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler kış mevsiminde gerçekleştiğinden afet çadırlarında oluşabilecek yangın riskine dikkat çekiliyor. Buna göre afet çadırları yangına dayanıklı malzemelerden üretilmeli. Afet çadırlarında dikkat edilmesi gereken diğer konular ise şunlar: