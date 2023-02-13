Enkaz altından çıkarılan depremzede: 'Param yok özel hastaneye götürmeyin...'

Hatay'da enkazdan 138. saat sonra çıkarılıp ambulansa alınan Emine Doğu, ambulanstaki sağlık ekibine, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" dedi.

İHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 13:25
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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 138. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu, kurtarıldı. 

Enkazdan çıkarıp ambulansa alınan Emine Doğu'nun Tekirdağ'dan bölgeye giden sağlık ekiplerine söyledikleri duygulandırdı.

"ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRMEYİN"

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Emine Doğu, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" demesi üzerine Tekirdağ sağlık ekibinden Acil Tıp Uzm. Orhan Eroğlu, "Sen cennetliksin. Kurban olayım beni özele götürme diyor. Param yok diyor. Para alırlar benden diyor. Ben sana kurban olurum ya. Bütün özelleri sana kurban ederim ya. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış özür dilerim. 8 yıl babasına bakmış. Melek melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. Ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem" dedi. 


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