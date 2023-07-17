Meteoroloji'den Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:34

Güncelleme: 17.07.2023 - 16:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 19 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-35, Edirne’de 38-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 33-36, Kocaeli’de 37-39, Sakarya’da 35-37, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARIDA BULUNULDU

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.