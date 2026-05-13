Afyonkarahisar'da AKP'li Burcu Köksal hazırlığı

Afyonkarahisar Belediyesi önündeki görüntülerde, Afyonkarahisar Belediyesi ana hizmet binasının önündeki alanda bir karşılama hazırlığı yapıldığı görülüyor.

Burcu Köksal'ın konuşma yapmasının beklendiği belediye binası önünde sahne kurulurken, ses sistemleri hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Dün Ankara'da düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda resmen AKP'ye geçen Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar dönüşünde kurulan sahneden konuşma yapması bekleniyor.

Köksal, süreçle ilgili "İçim çok rahat" ifadelerini kullanmış ve kendisine Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile meclis üyeleri eşlik etmişti.