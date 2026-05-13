Afyonkarahisar'da AKP'li Burcu Köksal hazırlığı

13.05.2026 11:07:00
Haber Merkezi ANKA
CHP'den istifa ederek resmen AKP saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yapması beklenen sesleniş konuşması için belediye binası önünde bir çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi önündeki görüntülerde, Afyonkarahisar Belediyesi ana hizmet binasının önündeki alanda bir karşılama hazırlığı yapıldığı görülüyor.

Burcu Köksal'ın konuşma yapmasının beklendiği belediye binası önünde sahne kurulurken, ses sistemleri hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Dün Ankara'da düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda resmen AKP'ye geçen Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar dönüşünde kurulan sahneden konuşma yapması bekleniyor.

Köksal, süreçle ilgili "İçim çok rahat" ifadelerini kullanmış ve kendisine Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile meclis üyeleri eşlik etmişti.

Burcu Köksal resmen AKP'ye katıldı: Erdoğan 'ırkçı faşist' dediği Köksal'ın transferini bu sözlerle duyurdu Dün akşam "Yarın AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat" diyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bugün "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda resmen AKP'ye katıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi. Köksal, burada yaptığı kısa konuşmada, "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi.
Burcu Köksal AKP Genel Merkezi'nde geldi AKP’ye katılması kesinleşen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da AKP Genel Merkez binasına geldi.
Burcu Köksal'ın AKP'ye katılmasına Afyonlulardan tepki: Keşke Silivri'de yatsaydı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye katımasına tepki gösteren Afyonlu bir vatandaş, tepkisini "İrademizi karşı tarafa götürdü. Bu da bizi derinden üzdü, dik duruş gösteremedi. Silivri’de yatanlara selam olsun, keşke onlarla yatsaydı" sözleriyle dile getirdi.