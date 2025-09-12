Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da dehşet... Borçlusunu vurup, intihar etti!

İstanbul'da dehşet... Borçlusunu vurup, intihar etti!

12.09.2025 10:37:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da dehşet... Borçlusunu vurup, intihar etti!

Başakşehir Gıda Toptancıları Çarşısı'nda alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada borçlusunu silahla vurarak öldüren iş yeri sahibi daha sonra hayatına son verdi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi'nde bulunan İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda (İGTOT) dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Hakan Selçuk Candar bir süre ticaret yaptığı Erdal Özdilek'e bir miktar borç verdi. Borcunu ödemeyen Özdilek, bugün Candar'ın iş yerine geldi. İkili ofis katında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Candar, yanında bulunan tabanca ile Özdilek'e ateş etti. Özdilek yere yığılırken, Candar aynı silahla kendisini vurdu.

İŞÇİ SİLAH SESLERİNİ DUYDU

İş yerinde çalışan bir kadın, silah sesleri üzerine ofis katına çıktığında patronu Hakan Selçuk Candar ile Erdal Özdilek'i yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Image

Sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem alırken olay yeri inceleme polisleri ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyan Hakan Selçuk Candar'ın yakınları iş yerine geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan yakınları, çevrede bulunan esnaf tarafından güçlükle sakinleştirildi.

İlgili Konular: #İstanbul #Başakşehir #alacak #İntihar girişimi

İlgili Haberler

Ankara'da erkek dehşeti... Evli olduğu kadını öldürüp intihar etti!
Ankara'da erkek dehşeti... Evli olduğu kadını öldürüp intihar etti! Sincan ilçesinde A.M., evli olduğu Z.M. adlı kadını silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'da dehşet... Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu: İntihar girişiminde bulundu!
Aksaray'da dehşet... Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu: İntihar girişiminde bulundu! Aksaray'da Ömer Can Tan (19), evin önünde yaşanan tartışma sırasında önce komşuları Kuddusi Altıparmak’ı (26), ardından kardeşi Umut (9) ve annesi Medine Tan’ı (41) tabancayla vurup, intihara kalkıştı.
Afyonkarahisar'da erkek dehşeti: Boşanma aşamasında olduğu kadın ile ailesine kurşun yağdırdı!
Afyonkarahisar'da erkek dehşeti: Boşanma aşamasında olduğu kadın ile ailesine kurşun yağdırdı! M.T. adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu kadın ile kayınvalidesi ve baldızını tabancayla ateş ederek, bacanağını ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladı. Üçü ağır, 4 yaralı hastanede tedavi altına alındı.