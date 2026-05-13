Afyonkarahisar'da ilginç suçlama: Burcu Köksal karikatürü Erdoğan'a hakaret sayıldı

13.05.2026 14:22:00
Afyonkarahisar'da gazeteci Sezer Küçükkurt, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yönelik karikatürü nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması ile ifade verdi. Küçükkurt ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CHP'den AKP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı eleştiren karikatürü nedeniyle gazeteci Sezer Küçükkurt ifadeye çağrıldı.

Küçükkurt'un ifadeye çağrılma gerekçesi olarak 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması gösterildi.

Küçükkurt'un paylaştığı son karikatürde AKP Afyonkarahisar İl Binası'nın çizildiği görüldü.

Karikatürde kalabalık bir halkın, "Bizim ekmek teknemizi başımıza yıkacaklardı, yerle yeksan oldular" dediği, Burcu Köksal olduğu tahmin edilen bir kişinin de AKP İl Binası kapısını çalarak, "Şunların ekmek kapılarını bari başlarına yıkabilseydik de tükürdüğümüz her şeyi yaladığımıza değseydi bari" dediği yer alıyor.

"HERHANGİ BİR HAKARET SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin ifade veren Kocatepe Gazetesi sahibi Sezer Küçükkurt, yaptığı yazılı açıklamada “Kocatepe Gazetesi'nde yayınlanan bir karikatür üzerine ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ suçlaması ile ifademe başvuruldu” dedi.

Küçükkurt, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir saygısızlığım ve hakaretim söz konusu değildir, olamaz. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldığımı kamuoyuna saygıyla arz ederim” ifadelerini kaydetti.

Sezer Küçükkurt.

CHP'li Asu Kaya'dan AKP'ye geçen Burcu Köksal'a sert tepki: ‘Dün 'hırsız' dediklerinin bugün elini öptün’ CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı "Dün 'hırsız' dediklerinin bugün elini öptün. Dün 'halk düşmanı' dediklerinin bugün rozetini taktın sen. Bu şerefli altı oku çıkarttın, sen o rozeti taktın" sözleriyle eleştirdi.
CHP'nin oylarıyla seçildi, AKP'ye katıldı: Burcu Köksal Afyonkarahisar'da 'mertlikten' bahsetti CHP'den istifa ederek resmen AKP saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yapması beklenen sesleniş konuşması için belediye binası önünde bir çalışma başlatıldı. Köksal belediye önünde yaptığı konuşmada, "Benim yürekli hemşehrilerim, havası sert insanı mert hemşehrilerim. Bu memleketin derdiyle dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.
Burcu Köksal'ın AKP'ye katılmasına Afyonlulardan tepki: Keşke Silivri'de yatsaydı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye katımasına tepki gösteren Afyonlu bir vatandaş, tepkisini "İrademizi karşı tarafa götürdü. Bu da bizi derinden üzdü, dik duruş gösteremedi. Silivri’de yatanlara selam olsun, keşke onlarla yatsaydı" sözleriyle dile getirdi.