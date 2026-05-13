Afyonkarahisar'da ilginç suçlama: Burcu Köksal karikatürü Erdoğan'a hakaret sayıldı

CHP'den AKP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı eleştiren karikatürü nedeniyle gazeteci Sezer Küçükkurt ifadeye çağrıldı.

Küçükkurt'un ifadeye çağrılma gerekçesi olarak 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması gösterildi.

Küçükkurt'un paylaştığı son karikatürde AKP Afyonkarahisar İl Binası'nın çizildiği görüldü.

Karikatürde kalabalık bir halkın, "Bizim ekmek teknemizi başımıza yıkacaklardı, yerle yeksan oldular" dediği, Burcu Köksal olduğu tahmin edilen bir kişinin de AKP İl Binası kapısını çalarak, "Şunların ekmek kapılarını bari başlarına yıkabilseydik de tükürdüğümüz her şeyi yaladığımıza değseydi bari" dediği yer alıyor.

"HERHANGİ BİR HAKARET SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin ifade veren Kocatepe Gazetesi sahibi Sezer Küçükkurt, yaptığı yazılı açıklamada “Kocatepe Gazetesi'nde yayınlanan bir karikatür üzerine ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ suçlaması ile ifademe başvuruldu” dedi.

Küçükkurt, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir saygısızlığım ve hakaretim söz konusu değildir, olamaz. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldığımı kamuoyuna saygıyla arz ederim” ifadelerini kaydetti.

Sezer Küçükkurt.