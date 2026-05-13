CHP'nin oylarıyla seçildi, AKP'ye katıldı: Burcu Köksal Afyonkarahisar'da 'mertlikten' bahsetti

Afyonkarahisar Belediyesi önündeki görüntülerde, Afyonkarahisar Belediyesi ana hizmet binasının önündeki alanda bir karşılama hazırlığı yapıldığı görüldü.

Burcu Köksal'ın konuşma yapmasının beklendiği belediye binası önünde sahne kurulurken, ses sistemleri hazırlandı.

BURCU KÖKSAL: "YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRMEK İÇİN..."

Belediye binası önüne gelerek konuşma yapan Burcu Köksal, şu ifadeleri kaydetti:

"Sevgili Afyonkarahisarlı hemşehrilerim. Benim yürekli hemşehrilerim, havası sert insanı mert hemşehrilerim. Bu memleketin derdiyle dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisar'ımıza daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.

AKP'li Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi önünde konuştu:



"Dün söylediğim gibi sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim" pic.twitter.com/TaJl2AlPmL — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 13, 2026

İnşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlerimize kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şehrimizi büyüten geliştiren güçlendiren her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim.

Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım. Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır, işte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım.

Ve daha önce de söyledim, Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum bundan sonra da devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim."

NE OLMUŞTU?

Dün Ankara'da düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda resmen AKP'ye geçen Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar dönüşünde kurulan sahneden konuşma yapması bekleniyor.

Köksal, süreçle ilgili "İçim çok rahat" ifadelerini kullanmış ve kendisine Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile meclis üyeleri eşlik etmişti.