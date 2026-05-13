CHP'li Asu Kaya'dan AKP'ye geçen Burcu Köksal'a sert tepki: ‘Dün 'hırsız' dediklerinin bugün elini öptün’

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Afyonkarahisar programı kapsamında CHP İl örgütünü ziyaret etti. Çoğunluğu kadınlardan oluşan partililer tarafından karşılanan Kaya, burada bir açıklama yaptı.

Açıklamada CHP'liler, "O koltuk senin değil milletin", "Biz seni saraya değil Afyon'a seçtik", "Oyumu aldın iradeni satamazsın" pankartlarını açtı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Kaya, CHP'den istifa ederek dün AKP'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bugün, 'Cumhuriyetin neferi olacağım' diye söz verip o sözü AKP’nin kapısında açık artırmaya çıkaranlara bir çift sözümüz var. Soruyorum size, bu meydanlarda Atatürk’ün emanetini çiğnetmem diye bağıranlar neredeler? Dün 'Akçeli Kusurlu İşler Partisi' diyerek AKP’ye isim takan kim? Bu ismi kim taktı? Meclis kürsüsünde bu zat-ı muhterem, AKP’li vekillere bakarak Tevfik Fikret’in şiirini okuyordu, 'Yiyin efendiler, yiyin; aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin' diyordu. Soruyorum şimdi zat-ı muhtereme: Sen o kapıya, o sofraya oturmaya mı gittin zat-ı muhterem? Evet, sen o kapıya, sen de doymaya gittin. O bir türlü doymak bilmeyenlerin sofrasına oturdun. Milletin ekmeğini onlarla birlikte ortak olmaya, eksiltmeye gittin. Milletin ekmeğini sen yemeye gittin. O yağma sofrasında sana yer ayırmışlardır elbette. Afyon Şeker Fabrikası’nın satılmasına karşı, 'Her fabrika bir kaledir' diye aslanlar gibi kükrüyordun. Biz seni o zaman aslan zannediyorduk. Dün kör kuruşa sattığınız o güzelim fabrikaları geri almak boynumuzun borcudur diyordun. Bugün o fabrikaları satanların, o kaleleri yıkanların dizinin dibine çöktün sen.

"DÜN 'HALK DÜŞMANI' DEDİKLERİNİN BUGÜN ROZETİNİ TAKTIN"

Hani nerede kaldı? 'Halkın hakkını yedirmem' diye avaz avaz bağırıyordun, o zaman biz seni insan bellememiştik. Dün 'hırsız' dediklerinin bugün elini öptün. Dün 'halk düşmanı' dediklerinin bugün rozetini taktın sen. Bu şerefli altı oku çıkarttın, sen o rozeti taktın. Bir de giderayak diyor ki: 'Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğiz' Hadi oradan! Sana mı düştü bu lafı söylemek? Hadi oradan! Sorarlar insana: Daha dün Meclis kürsüsünde AKP sıralarına bakıp 'İnsanları açlığa mahkum ettiniz, babalar eve ekmek götüremiyor, aileleri paramparça ettiniz' diye feryat ediyordun. Bunların hepsi yalan mıydı? 'Sizin çocuklarınız lüks araçlarda pudra şekeri çekerken, bu ülkede anneler çocuklarına bez, mama alamıyor' diyordun, bu sen değil miydin? Senin değerler dediğin, o koltuğa yapışmak için giydiğin yeni bir maskedir ama o maske senin yüzüne büyük gelir. Afyon halkı o maskenin altındaki gerçeği görüyor. Bugün Afyon’da bir kadın dedi ki, 'Bizim oylarımızı nereye çalıp götürdü? Hırsız!' dedi. Afyon’da sana 'Hırsız!' dediler.

"SANA O MAZBATAYI AFYON’UN ONURUNU KORUYASIN DİYE VERDİLER"

Şerefli Afyonlular, siyaset bir ikbal yarışı değildir, bir haysiyet sınavıdır ve sen Afyon’un sana verdiği o şerefli emaneti siyasi bir rüşvet gibi AKP’nin önüne attın. Sana oy veren Afyonlu emekli, sana AKP saflarına 'topukla git' diye mi oy verdi? El ele tutuşup Aydın’daki topuksuzla AKP’nin saflarına gidin, aldığınız oyları çalıp atın diye mi verdi size o oyları? Afyonlu da Aydınlı da size gidin de AKP’de hizaya gelin diye oy vermedi. Sana o mazbatayı veren gençler, belki bir umut diyen kadınlar, sen git de dün sövdüğün kapıda biat et, boynunu bük diye gece gündüz çalışmadı. Sana o mazbatayı AKP’nin rozetini takasın diye değil, Afyon’un onurunu koruyasın diye verdiler. Sen dün Meclis'te AKP’ye geçiş yapanlarla alay edip Meclis kürsüsünden onların eski sözlerini okuyan kişisin. Şimdi biz, kendi sesinden, kendi sözünden utanan birine daha ne diyelim?

"TARİHİN KİRLİ SAYFALARINA, İRADESİNİ SATAN BAŞKAN OLARAK GEÇECEKSİN"

Afyonkarahisar halkı, az önce de söylediğim gibi, kendine ihanet edenin, sözünü yutanın, dün kara dediğine bugün ak diyeni asla unutmayacak. Bugünler gelir geçer, bugünler çabuk geçer; sayılı günler seni o tarihin tozlu ve bir o kadar karanlık ve kirli sayfalarına, iradesini satan başkan olarak geçirecek. Sen 'iradesini satan başkan' diye anılacaksın. Biz ise bu meydanlarda, bugün Afyonkarahisar’a girdiğimdeki gibi, o sattığın hakları geri almak için adım adım çalışacak, ilmek ilmek dokuyacak; bütün Türkiye sahasında olduğu gibi Afyon’da da devleşeceğiz. Senin alıp götürdüklerini, hırsızladıklarını geri alana kadar çalışacağız burada. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de dediği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi tehditten yılmayanların, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların, iktidara yürüyenlerin partisidir. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, arkada kalanlar kalsın. Biz hep birlikte yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar."