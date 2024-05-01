Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı: 'Belediyede böcek' iddiasıyla ilgili şikayet ve somut belge yok

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal tarafından gündeme getirilen belediyede 'böcek' dinleme cihazı ve makam odasında gizli kamera yuvası görüntüleriyle ilgili, "Somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok" dedi.

DHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:27
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı: 'Belediyede böcek' iddiasıyla ilgili şikayet ve somut belge yok
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Frig Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı, programı takip eden gazetecilerin sorusu üzerine Afyonkarahisar Belediye'sinde 'böcek' dinleme cihazı bulunduğu iddiası ve ortaya çıkan gizli kamera yuvası görüntülerine yönelik açıklama yaptı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tarafından gündeme getirilen 'böcek' dinleme cihazı iddiası ve gizli kamera yuvası görüntüleriyle ilgili, "Hem 2-3 hafta geçmesine rağmen şikayet yok hem de iddialar üzerine teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok" açıklamasında bulundu. 

Olayın resmi bir suç duyurusuna konu olmadığına dikkat çeken Vali Yiğitbaşı, "Ulusal basına bile yansımış ancak kurumlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna benzer somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Yine bildiğimiz kadarıyla, bize gelen duyumlara göre, böyle bir iddia var, bu kadar büyük bir iddia ve hala hiç kimseye suçlama yapılmamış, bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikayetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici" ifadelerini kullandı.  

'SAVCILIĞIN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR'  

Valilik olarak her türlü suç ve suçluyla mücadelede doğrudan sorumlu olduklarını söyleyen Vali Yiğitbaşı, "Emniyetimizle, jandarmamızla Afyonkarahisar'ın 14 bin kilometrekaresindeki her türlü suçun önlenmesi ve suçlunun da gereken cezayı alması noktasında emniyetimiz, jandarmamız ve adliyeye intikal eden konularda da savcılığımız başta olmak üzere canla başla bu konuların takipçisi olup, gereğini yapmakla sorumluyuz, görevliyiz. Şu anda konu inceleme aşamasında.'' dedi. 

''SOMUT BELGE YOK''

Yiğitbaşı, konuşmasının devamında ''Bildiğimiz kadarıyla hem 2-3 hafta geçmesine rağmen şikayet yok hem de iddialar üzerine teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Bir tutanak, rapor herhangi bir şey tutulmuş olmadığı biliniyor. Savcılığın incelemesi devam ediyor. Savcılığımızın da yakın zamanda açıklama yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

GİZLİ KAMERA YUVASI GÖRÜNTÜLENMİŞTİ 

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuş ve makam odasındaki gizli kamera yuvasının görüntüleri paylaşılmıştı. 


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