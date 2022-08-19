Afyonkarahisar'da 11 işyerinin camını kıran şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da 11 işyerinin camını kıran şüpheli, gözaltına alındı. Lokantasının camı kırılan kişilerden Mehmet Çınar, şüpheliden şikayetçi olmayı düşünmediğini kaydetti.
Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen R.A, (23) duba ve taş gibi sert cisimlerle Dumlupınar ve Burmalı mahallelerinde 11 işyerinin camını kırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, R.A'yı Osman Atilla Caddesi'nde çevresindekilere bağırarak tehdit ettiği sırada yakaladı.
BİR KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Gözaltına alınan R.A, ambulansla önce hastaneye, ardından Emniyet'e götürüldü.
Lokantasının camı kırılan Mehmet Çınar, şüpheliden şikayetçi olmayı düşünmediğini kaydetti.
Öte yandan, R.A'nın bölgedeki bir taksi durağının camını kırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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