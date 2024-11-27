Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi!

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir tırda 1 milyon 500 bin adet makaronla birlikte ele geçirilen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli koruma altına alındı.

Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:27

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yol uygulamasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler; Roma dönemine ait 4 başlı Hekate heykeli, 4 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 milyon 500 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Ele geçirilen heykel ve diğer tarihi malzemeler polis tarafından koruma altına alınırken, aynı zamanda Müze Müdürlüğü ile de bağlantıya geçildiği kaydedildi.

Olayda gözaltına alınan 1 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #tarihi eser kaçakçılığı #tarihi eser

İlgili Haberler

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Jandarmadan 'tarihi eser' baskını: Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

Jandarmadan 'tarihi eser' baskını: Roma dönemine ait eserler ele geçirildi
Edirne'de tarihi eser operasyonu: İki otomobilde ele geçirildi!

Edirne'de tarihi eser operasyonu: İki otomobilde ele geçirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler