Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi!
Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir tırda 1 milyon 500 bin adet makaronla birlikte ele geçirilen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yol uygulamasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler; Roma dönemine ait 4 başlı Hekate heykeli, 4 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 milyon 500 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Ele geçirilen heykel ve diğer tarihi malzemeler polis tarafından koruma altına alınırken, aynı zamanda Müze Müdürlüğü ile de bağlantıya geçildiği kaydedildi.
Olayda gözaltına alınan 1 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #tarihi eser kaçakçılığı #tarihi eser
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