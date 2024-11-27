Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:27

Güncelleme: 27.11.2024 - 14:27

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yol uygulamasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler; Roma dönemine ait 4 başlı Hekate heykeli, 4 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 milyon 500 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Ele geçirilen heykel ve diğer tarihi malzemeler polis tarafından koruma altına alınırken, aynı zamanda Müze Müdürlüğü ile de bağlantıya geçildiği kaydedildi.

Olayda gözaltına alınan 1 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.