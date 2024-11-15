Edirne'de tarihi eser operasyonu: İki otomobilde ele geçirildi!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:08

Güncelleme: 15.11.2024 - 14:10

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 2 otomobili durdurdu. Araçlardaki aramada, 142 gümüş ve bronz sikke, 4 mermer ile 209 muhtelif obje ele geçirildi.

Otomobil sürücülerinin gözaltına alındığı aktarıldı.