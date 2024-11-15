Edirne'de tarihi eser operasyonu: İki otomobilde ele geçirildi!
Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki otomobilde çok sayıda gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, 2 otomobili durdurdu. Araçlardaki aramada, 142 gümüş ve bronz sikke, 4 mermer ile 209 muhtelif obje ele geçirildi.
Otomobil sürücülerinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Etiketler: #EDirne #Kaçakçılık #otomobil #tarihi eser
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