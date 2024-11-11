Jandarmadan 'tarihi eser' baskını: Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:49

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:50

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Karacasu ilçesi Yaykın Mahallesi’nde E.E. isimli şüphelinin adreslerine baskın yapıldı.

Edinilen bilgiye göre şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada 1 adet yüzük, 1 adet dibek taşı, 1 adet kadın yüz figürü bulunan obje, 2 adet el dedektörü ve aparatları, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

ROMA DÖNEMİNE AİT

Yapılan incelemelerde yüzük, dibek taşı, kadın yüz figürü bulunan objelerin Roma dönemine ait maddi açıdan önemli bir değere sahip olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler gerekli işlemlerin ardından Müze Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Yakalanarak gözaltına alınan E.E. hakkında adli işlem başlatıldı.