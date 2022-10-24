Afyonkarahisar'da aile dehşeti: Amcasını bıçakla öldürdü
Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı amcasını bıçakla öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burmalı Mahallesi'ndeki Kasaplar Çarşısı'nda 22 Ekim'de M.K. ile amcası H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, bıçakla amcasını yaralayarak kaçtı.
KURTARILAMADI
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, M.K'yi Gün Sazak Bulvarı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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