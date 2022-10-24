Afyonkarahisar'da aile dehşeti: Amcasını bıçakla öldürdü

Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı amcasını bıçakla öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 13:16
Afyonkarahisar'da aile dehşeti: Amcasını bıçakla öldürdü
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Burmalı Mahallesi'ndeki Kasaplar Çarşısı'nda 22 Ekim'de M.K. ile amcası H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, bıçakla amcasını yaralayarak kaçtı.

KURTARILAMADI

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, M.K'yi Gün Sazak Bulvarı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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