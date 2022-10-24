Arkadaşının bıçakladığı Mustafa Onur, hayatını kaybetti

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:58

Develi ilçesi Aşağı Everek Mahallesi'nde, 23 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında; Mustafa Onur Sümengen ile arkadaşı Mahmut Toker arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN YARALADI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Toker, belinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Sümengen'i göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Sümengen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.