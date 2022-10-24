Karaman'da 'alacak kavgasında' eniştesini bıçakladı
Karaman'da Zeynel G., para meselesi nedeniyle tartıştığı eniştesi Yusuf A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Urgan Mahallesi'ndeki Yenişehir Stadyumu şantiyesi yanında, 24 Ekim Pazartesi 00.30 sıralarında; aralarında para meselesi bulunan Zeynel G. ile eniştesi Yusuf A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Kavgada Zeynel G., Yusuf A.'yı sol bacağından bıçaklayarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralanan Yusuf A.'yı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan Zeynel G. ise polis ekiplerince yakalandı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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