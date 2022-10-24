Karaman'da 'alacak kavgasında' eniştesini bıçakladı

Karaman'da Zeynel G., para meselesi nedeniyle tartıştığı eniştesi Yusuf A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:01
Karaman'da 'alacak kavgasında' eniştesini bıçakladı
Abone Ol google-news

Urgan Mahallesi'ndeki Yenişehir Stadyumu şantiyesi yanında, 24 Ekim Pazartesi 00.30 sıralarında; aralarında para meselesi bulunan Zeynel G. ile eniştesi Yusuf A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Kavgada Zeynel G., Yusuf A.'yı sol bacağından bıçaklayarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralanan Yusuf A.'yı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan Zeynel G. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 


KARAMAN bıçak bıçaklama bıçaklı kavga

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler